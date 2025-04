A FIGURA: Viktor Gyökeres

Teve de lidar com o físico dos defesas do Rio Ave, que, com entradas agressivas, o souberam controlar na primeira parte. Ainda assim, ninguém o travou quando penteou a bola ao primeiro poste no lance do 1-0, concluído por Gonçalo Inácio.

A bola vai sempre ter com o sueco, quer esteja ele em dia «sim» ou em dia «não». Assim aconteceu aos 50 minutos, quando, já depois de uma tentativa de trivela, Gyökeres aproveitou a defesa incompleta de Miszta e encostou para golo. Um golo e uma assistência... mais um dia normal para o sueco que já só precisa de dois tentos para chegar à meia centena.

O MOMENTO: fechar a eliminatória aos 11 minutos

Com o golo de Gonçalo Inácio, o Sporting praticamente fechou a eliminatória. Os leões ameaçaram primeiro com remates de Matheus Reis e Viktor Gyökeres. Depois, na sequência de um canto, o capitão cabeceou para golo e, com o 3-0 no agregado, muito dificilmente o desfecho seria outro que não a ida ao Jamor.

OUTROS DESTAQUES

Pote

Estava completamente esgotado ao fim da primeira parte, certamente fruto da longa paragem. Não foi dos elementos mais ativos em campo, mas deixou bons pormenores, sobretudo, na forma como combinou com Matheus Reis no corredor esquerdo. Precisa de mais jogo.

Matheus Reis

A jogar contra a antiga equipa, não se livrou de uns bons assobios e esteve em foco. Arrancou o jogo com um remate cruzado (e perigoso) aos sete minutos e deu boa dinâmica ao lado esquerdo, pela forma como chegou à linha para cruzar.

Biel

Contratado no verão, somou apenas o sexto jogo pelo Sporting. Ainda está à procura de melhor entendimento com os colegas, mas ficou na retina o passe a rasgar para Maxi Araújo aos 86 minutos, que podia ter dado golo.

André Luiz

O que mais tentou no lado vilacondense. Os remates não levaram a melhor direção na primeira parte, mas no segundo tempo lá conseguiu marcar. Após um belo passe de calcanhar de Clayton – jogo ingrato esta noite – finalizou na cara de Rui Silva.

João Tomé

Boa prestação na primeira parte no capítulo defensivo, nomeadamente quando apanhou Gyökeres pela frente. No segundo tempo, a tarefa complicou.