Luís Tralhão, treinador do Torreense, em conferência de imprensa de antevisão à final da Taça de Portugal contra o Sporting, agendada para as 17h15 deste domingo, no Jamor. O técnico da formação de Torres Vedras confessou que a prioridade é conquistar a subida à Liga, mas garantiu que a época será «fabulosa» mesmo se os dois objetivos ficarem pelo caminho.

Rui Borges disse que colocaria os melhores a jogar. Dá prioridade à subida ou à Taça?

«Priorizamos o campeonato, o clube já foi claro. Mas estamos aqui e não viemos aqui passear. Já usei esta expressão quando atingimos a final. Viemos competir. O mister Rui Borges disse que jogava com os melhores e nós vamos jogar com os melhores. Mas é relativo quem são os melhores para ele e para mim. Temos um grupo que está preparado para qualquer jogo e um plantel com muita qualidade, como o Costinha disse – e ele está entre os convocados. Seja com A, B ou C, estamos preparados. A equipa que jogar amanhã vai estar preparada para competir e tentar ganhar o troféu.»

Onze que vai entrar em campo

«Já temos uma ideia sobre o que poderemos apresentar. Com um curto espaço de tempo de um jogo para o outro, há sempre um ou outro caso para saber se estão a cem por cento. Mas, neste momento, temos uma ideia daquilo que vamos fazer.»

Projeção do jogo e relação com o play-off

«O ideal seria crescermos de jogo para jogo. Sabemos que, independentemente do que acontecer amanhã, estamos super motivados para a próxima quinta-feira. Ficou patente contra o Casa Pia que temos qualidade para nos batermos contra qualquer equipa. Amanhã o nível aumenta, não um degrau, mas bastantes degraus. Sabemos da exigência e do nível do adversário. Está entre as oito melhores equipas da Liga dos Campeões, sabemos perfeitamente da força deles. O resultado de amanhã, seja positivo ou menos positivo, vai dar alento e, em certos momentos de jogo, vamos ser capazes de mostrar a nossa qualidade.»

Se em janeiro pensou que poderia chegar a estas fases

«Se pensei que a equipa poderia chegar à zona de play-off? Sempre achei que sim, pela qualidade que tinha demonstrado nos primeiros meses da época. É e realçar a segunda volta que fizemos na II Liga. Se só contasse a segunda volta, tínhamos subido em primeiro lugar. Isso revela bem o trabalho que foi feito e dá-nos garantias para podermos olhar para estes dois jogos com positividade. Se acreditava que poderíamos estar na final da Taça de Portugal? Tem a ver com o facto de termos mais ou menos sorte com o calendário. O que é um facto é que fomos bastante competentes com os adversários que apanhámos. Apanhámos o Leiria, uma equipa fortíssima da II liga e conseguimos eliminá-los em casa. Depois o Fafe, uma equipa de Liga 3 com jogadores de II Liga, numa eliminatória espetacular. Poder estar aqui… porque não? Utilizei a expressão “e se corre bem?”, não queria utilizar a frase dita pelo Ruben Amorim, mas é isso mesmo. Se chegamos aqui, porque não? E se correr bem? É disso que estamos à procura.»

Conquistar a Taça seria cereja no topo do bolo do projeto

«Era importante para o clube, para a região, mas também para o país. É a sétima vez que uma equipa de escalões inferiores chega à final e nunca venceu. Seria demonstrar que o nível de profissionalismo dá frutos, quando o projeto tem uma visão e se trabalha à volta dela. O campeonato é só na quinta-feira e estamos focados na Taça, que é o nosso principal objetivo hoje. Depois, vamos jogar na quinta-feira para podermos jogar com o Sporting mais vezes. O grande objetivo é jogar contra o Sporting, o Benfica, o FC Porto… estar na Liga é um objetivo importante. Podemos não atingir nem um objetivo nem outro, mas não deixará de ser uma época histórica para o clube, uma época fabulosa em que atingimos o play-off contra todas as expectativas, porque há clubes com orçamentos que não temos. Atingimos a final da Taça de Portugal, há jogadores que passam uma carreira sem cá chegar, treinadores como eu que não sonhavam nos próximos tempos estar nesta cadeira e há muitos que vão fazer uma carreira melhor do que a minha e não se vão sentar aqui. É aproveitar tudo e desfrutar do momento.»