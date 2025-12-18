«Sabíamos que tínhamos de sofrer, é assim que se constrói a vitória»
Vítor Martins, treinador do Torreense, comentou a vitória frente ao Casa Pia na Taça
Vítor Martins, treinador do Torreense, comentou a vitória frente ao Casa Pia na Taça
Vítor Martins, treinador do Torreense, em declarações na conferência de imprensa após a vitória [2-1] frente ao Casa Pia, a contar para os «oitavos» da Taça de Portugal. O técnico da equipa da II Liga garante que o plantel estava consciente das dificuldades.
Torreense sabia que teria de sofrer
«Desde que saiu o sorteio, sabíamos do grau de dificuldade que era vir a Rio Maior jogar contra uma boa equipa. Sabíamos que era um degrau muito difícil de ultrapassar, mas organizámo-nos para que as coisas corressem bem. Sabíamos que tínhamos de sofrer, que tínhamos de jogar e fizemos tudo isso, porque é assim que se constrói a vitória e a passagem à próxima eliminatória.»
É preciso estar alerta para os «quartos»
«Agora temos de estar alerta. A União de Leiria é uma equipa que conhecemos bem, é um dérbi, portanto tem todos os ingredientes para ser um jogo fantástico no início do ano. Vamos tentar ganhá-lo. Queremos deixar a camisola do Torreense num lugar bem melhor. O fator casa dá-nos também responsabilidade.»
Gonçalo Brandão: «É um resultado que não queríamos, tínhamos uma ambição muito de chegar longe»
Gonçalo Brandão, treinador adjunto do Casa Pia, em declarações na conferência de imprensa após à derrota frente ao Torreense [2-1], a contar para os «oitavos» da Taça de Portugal. O técnico acredita que os «gansos» deram uma parte de avanço.
Casa Pia tinha grandes ambições na prova
«É um resultado que não queríamos, numa prova onde tínhamos uma ambição muito grande de chegar longe. O que causou esta derrota foi essencialmente a primeira parte. Em Portugal, seja na I Liga, na II Liga, na Liga 3, no Campeonato de Portugal, as equipas estão muito bem trabalhadas, com individualidades boas. O ‘gap’ não é assim tão grande.»
Gansos deram uma parte de avanço ao Torreense
«Sofrer um golo numa fase destas pode deixar a equipa mais desconfiada das suas capacidades. Não tem que ver com descrença, mas não fomos a equipa que tínhamos de ter sido. Jogámos a ver no que é que o jogo nos ia dar. Demos 45 minutos de avanço ao Torreense. Parabéns ao Torreense, ganhou e mereceu passar. Nós temos de continuar a trabalhar.»