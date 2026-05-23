Costinha, jogador do Torreense, em conferência de imprensa de antevisão à final da Taça de Portugal contra o Sporting, agendada para as 17h15 deste domingo, no Jamor. O médio salienta a grande época que a equipa de Torres Vedras está a fazer e pede aos colegas que desfrutem do jogo.

Ambiente na equipa

«É uma semana bastante importante para nós, virámos a página do campeonato para nos focarmos só na final da Taça. Se não o fizermos, não conseguimos desfrutar de uma coisa e estar completamente focados noutra. Queremos desfrutar, usufruir e dar este orgulho à cidade e ao clube, que bem merecem. Vamos desfrutar, libertar-nos de tudo o que é o jogo e mostrar a nossa qualidade.»

Gerir a final da Taça e o play-off

«Não somos um clube habituado a fazer jogos de três em três dias e a calendarização poderia ter sido diferente. Provavelmente ninguém pensaria que a equipa que estaria no play-off iria à final da Taça de Portugal. A equipa que se apresentar amanhã em campo vai dar tudo para vencer, estamos aqui para isso. Mas fica a nota para anos seguintes. Isto pode acontecer, apesar de a probabilidade ser pouca. Vamos jogar três finais no espaço de pouco mais de uma semana. Mas acho que o cansaço não se vai notar, porque é um jogo especial. Na próxima quinta-feira, viraremos a página deste jogo e quem jogar estará pronto para dar o máximo.»

Importância de ser uma das vozes mais experientes do balneário

«Sendo dos mais velhos do plantel, cabe-me tranquilizar a malta. É mais um jogo, obviamente com um cariz especial. Sabemos o que representa para a cidade e para o clube. É passar a máxima tranquilidade, libertar toda a tensão que possa existir por se ruma final e pelo adversário que está do outro lado. Amanhã, é não olhar a caras, são onze para onze e vamos dar o máximo.»

Chega ao Jamor após vários anos

«Este é o jogo que toda a gente gostava de ter na sua carreira e conheço muitos jogadores que não tiveram esta oportunidade. Já não pensava que me poderia acontecer. Para o Torreense chegar ao final da Taça é preciso muito trabalho e alguma sorte. Estamos a fazer uma temporada fantástica. É um marco que vou guardar com muito carinho. Sabemos tudo o que implica esta final, desde a preparação ao dia com as famílias. Fico muito contente por conseguir chegar a esta final, mas ficava ainda mais contente se pudesse levantar o troféu.»

Pontos fortes do meio-campo do Sporting e debilidades dos leões

«Debilidades são difíceis de encontrar, é uma das melhores equipas de Portugal e na Europa. Têm um meio-campo com muita rotatividade. O Hjulmand e o Morita têm muita qualidade. Tive a oportunidade de jogar com o Morita e sei disso. Estive no primeiro jogo do Morita em Portugal e vou estar no último. Mais à frente, Trincão, Pote… quem quer que jogue, tem muita qualidade. Mas nós também temos muita qualidade e vamos tentar transparecer isso, não só abdicarmos da bola, sabendo que vamos estar muito tempo sem ela, mas, quando a tivermos, temos de passar tranquilidade e mostrar que na II Liga também há muito talento. A espaços vamos conseguir mostrar essa qualidade.»

Ganhar a Taça pode projetar os jogadores

«O campeonato até pode trazer coisas melhores para a carreira em termos de contratos do que a Taça. Podemos escrever os nossos nomes na história, é muito difícil um clube da nossa dimensão conseguir ganhar. Se isso acontecer, ficaríamos eternizados. Não há tanto essa questão do contrato, a Liga seria muito mais vantajosa.»

Momento mais marcante na caminhada até ao Jamor

«Foram bastantes. Não estive presente contra o Covilhã, mas estou a lembrar-me da Oliveirense em casa, nos penáltis. Mais recentemente, o jogo em casa com o Fafe, estádio cheio, a festa bonita que fizemos e o marco histórico de passar à final… a cidade celebrou bastante e ninguém se vai esquecer tão depressa. Já apanhei vários adeptos na cidade e todos agradecem porque já não se lembravam e viver uma temporada tão boa e isso é gratificante para nós.»

Ansiedade no Jamor

«O grupo está a viver isto com bastante naturalidade e ter jogos tão próximos ajuda para não pensarmos tanto nos jogos. Só agora ao chegarmos aqui é que começámos a pensar que é real. Sinto o grupo calmo e tranquilo. Vamos fazer o treino de adaptação e a malta está tranquila. Amanhã é continuar com essa tranquilidade e colocar em prática o plano de jogo.»

Pressão no lado do Sporting pode jogar a favor do Torreense?

«Temos bastante a perder. É um troféu, a possibilidade de eternizarmos o nosso nome. Mas, obviamente que o Sporting é bastante favorito e a pressão está do lado deles. Vão entrar fortíssimos para marcar cedo e gerirem o resultado de forma diferente. Se o avançar do relógio for a nosso favor, o Sporting pode ter uma pressão acrescida.»

Encarar o troféu da Taça de Portugal

«Foi a primeira coisa em que reparei quando entrei. Estar aqui tão perto e não lhe poder pôr as mãos… se puder ficar para amanhã, assino já por baixo.»