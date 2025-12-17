Fez-se Taça em Rio Maior! Num menu que contava com Casa Pia, da Liga, e o Torreense, da II Liga, o prato principal foi frango. A conta foi paga e o Torreense volta aos «quartos» da Prova Rainha, etapa da competição que não alcançava desde a época 1998/99.

A equipa do Torreense vinha de três derrotas consecutivas na II Liga, mas isso não impediu a formação de Torres Vedras de sonhar. Como tal, foi mesmo a equipa visitante quem abriu as contas do jogo.

RECORDE O FILME DO JOGO.

Ainda antes da meia hora de jogo, a equipa de Vítor Martins arrancou pelo lado esquerdo com «audácia». Drammeh serviu Dany Jean que, na cara de Daniel Azevedo, atirou a contar para o Torreense (25m).

O jogo aqueceu e surgiram boas oportunidades de parte a parte. Kelian Nsona, pelo lado esquerdo, obrigou Unai Pérez a uma defesa apertada. Na recarga, Livramento não conseguiu tirar proveito da oportunidade, atirando para nova defesa do guarda-redes espanhol.

A resposta do Torreense surgiu logo de seguida. Jean esteve muito perto do bis, mas a defesa dos «gansos» cortou a bola em cima da linha de golo.

Sem mais mexidas no marcador, as equipas recolheram aos balneários com surpresa em Rio Maior.

A segunda parte trouxe mexida no banco do Casa Pia. Livolant, melhor marcador do Casa Pia com cinco golos, entrou no lugar de Tiago Morais. O francês cedo mostrou para o que vinha, obrigando Peréz a uma defesa apertada.

Mas, antes, Nsona teve na cabeça a oportunidade de empatar a partida. Porém, ao segundo poste, o camisola 7 dos «gansos» atirou ao lado. O Casa Pia teve uma entrada fulminante na segunda parte. Ainda assim, o golo surgiu para o adversário.

Num livre de muito longe, pelo lado esquerdo, o golo surgiu de uma forma inesperada. Costinha procurou surpreender e atirou ao primeiro poste, quando se esperava um cruzamento na área. A bola saiu rasteira, e sem grande potência, mas Daniel Azevedo não conseguiu agarrar a bola, permitindo que entre após bater no primeiro poste.

O Casa Pia ainda respondeu, pelos pés do suspeito do costume. Entrado ao intervalo, Livolant reduziu para o Casa Pia depois de não desperdiçar uma grande penalidade (81m).

Até final o resultado não sofreu mais alterações. Com esta derrota (2-1), o Casa Pia confirma o mau arranque de temporada com mais uma decepção. O Torreense, por sua vez, tem motivos para sorrir, ao juntar-se ao União de Leiria nos «quartos» da prova.

Momento: «frango» de Daniel Azevedo

Havia surpresa ao intervalo. O Casa Pia mexeu e arrancou com tudo na segunda parte. No entanto, o bom arranque da equipa da casa foi castigado com um lance muito infeliz do guarda-redes.

Figura: Dany Jean (Torreense)

Avançado do Haiti teve em destaque. Não desperdiçou a primeira grande oportunidade que teve, abrindo a conta para o Torrense. Teve ainda no primeiro tempo a oportunidade de bisar, mas um corte na linha de golo negou-lhe o segundo tento certeiro.

Negativo: arranque de época do Casa Pia

A vida não está fácil em Rio Maior. O Casa Pia, que teve uma época muito positiva no ano passado, tem desiludido neste arranque de época. Além de estar em lugar de descida na Liga, os «gansos» caem agora na Taça frente a um clube de divisão inferior.

