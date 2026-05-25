O Torreense conquistou, este domingo, a primeira Taça de Portugal da sua história, após derrotar o Sporting (2-1), no Jamor. O clube de Torres Vedras é o primeiro emblema da II Liga a vencer a prova rainha.

Já depois da meia-noite, os jogadores e treinador subiram à varanda da Câmara Municipal e empunharam o troféu conquistado, perante as centenas de adeptos presentes.

Os adeptos encheram a Avenida 5 de Outubro, que logo se transformou-se numa verdadeira «discoteca ao ar livre». Clássicos como «We are the Champions» e «Conquistadores», assim como o hino do Torreense e músicas alusivas ao Carnaval, foram a banda sonora da festa que seguiu noite fora. Ainda houve tempo para fogo de artifício, nesta noite histórica em Torres Vedras.

De olhos postos no encontro de todas as decisões quanto à Liga, mas ainda em festa, o treinador Luís Tralhão agradeceu o apoio dos adeptos e disse que a equipa «tudo vai fazer» na quinta-feira, diante do Casa Pia, para garantir a subida de divisão.

O jogo está marcado para as 20h00 horas, em Rio Maior.