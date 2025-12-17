A União de Leiria deslocou-se até ao reduto do Vila Meã e venceu por 1-0, carimbando assim a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal.

Num jogo em que os visitantes tiveram sempre algum ascendente, o primeiro tempo teve apenas um remate à baliza e acabou por ser precisamente o golo. Aos 23 minutos, uma grande penalidade permitiu a Juan Muñoz colocar a União de Leiria em vantagem, pelo que o resultado não sofreu alterações até ao apito do árbitro.

O regresso dos balneários esperava uma reação do conjunto do Campeonato de Portugal, que acabou por não acontecer. Ainda assim, já no período de compensação do segundo tempo, Velazquez viu o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho, deixando os visitantes a jogar com dez jogadores até final.

Confirmado o triunfo, a União de Leiria é a primeira equipa a qualificar-se para os «quartos» da Taça de Portugal.