Taekwondo
Há 1h e 13min
Taekwondo: Kiara Barroso eliminada na primeira ronda dos Mundiais
Atleta portuguesa perdeu combate com a cazaque Aidana Kumartayeva na categoria de - 46 kg
Kiara Barroso, oitava do ranking mundial, foi eliminada esta segunda-feira na primeira ronda da categoria de -46 kg dos Mundiais de taekwondo, que estão a decorrer em Wuxi, na China.
A jovem portuguesa, que cumpriu 18 anos no início do mês, foi derrotada pela cazaque Aidana Kumartayeva, 56.ª do ranking mundial, por 2-0, na ronda de 64.
Nos -80 kg masculinos, Manuel Martinho, 275.º do mundo, chegou aos 16 avos de final, nos quais caiu frente ao iraniano Mehran Barkhordari, 13.º, por 2-0.
Antes disso, o português tinha afastado o colombiano Miguel Trejos Salas, 38.º da hierarquia mundial, com uma vitória por 2-1.
