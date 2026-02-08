Judo: Taís Pina falha bronze, mas é a melhor portuguesa no Grand Slam de Paris
Judoca portuguesa perdeu diante da japonesa Rin Maeda
Taís Pina falhou o bronze no Grand Slam de Paris, após perder este domingo com Rin Maeda, no entanto, a judoca portuguesa fez a melhor classificação de sempre de Portugal, terminando no quinto lugar de -70kg.
Taís Pina, que está no 18.º lugar do ranking mundial, durou três minutos e 21 segundos no confronto frente à japonesa, que, por sua vez, ocupa a 29.ª posição.
A judoca de 21 anos obteve o melhor resultado da delegação portuguesa em Paris, ficando à frente de Miguel Gago, que foi sétimo classificado na categoria de -66kg. Após ter ficado isenta da ronda inaugural, Taís Pina superou a francesa Laura Haberstock (161.ª judoca mundial), a britânica Kelly Petersen Pollard (13.ª e a mais bem posicionada no ranking que defrontou nesta competição) e a israelita Adelina Novitsky (52.ª).