Anderson Talisca teve uma passagem curta pelo Benfica, de apenas duas épocas, mas ela podia ter sido ainda mais breve, admitiu o brasileiro que joga agora no Al Nassr ao lado de Cristiano Ronaldo.

Numa entrevista ao podcast Fora do Jogo, Talisca admitiu que recebeu uma proposta do Chelsea, então treinado por José Mourinho, para deixar as águias apenas meio ano após chegar.

«Eu estava no Benfica há seis meses e o Chelsea foi lá e ofereceu 30 milhões de euros. Mas não tinha como ir. Eu tinha contrato de cinco anos, acho que seria uma falta de respeito pelo Benfica sair ao fim de seis meses. Era muito pouco tempo», defende o jogador.

Aos 29 anos, e depois de uma carreira feita sempre longe das grandes ligas e em campeonatos periféricos – Turquia e China antes da Arábia Saudita -, Talisca acredita que ter ficado na Luz foi mesmo a melhor opção.

«Acho que me fez bem ficar mais tempo no Benfica. Acho que se tivesse saído logo para o Chelsea as coisas não teriam dado certo para mim», nota.

Ainda sobre a proposta do Chelsea, o brasileiro recordou uma conversa com Jesus, já depois de Mourinho ter admitido publicamente o interesse na contratação.

«Jesus perguntou-me: “achas que isto é uma passagem?”. E eu disse-lhe que estava tranquilo, para trabalhar e crescer e que não queria sair do Benfica. Mas o Mourinho era o treinador do Chelsea e comentou que já me conhecia e que andava a observar-me desde que eu estava no Brasil», relatou, sorridente, notando que Jesus reclamava «ter descoberto» o jogador então no Bahia.

«Cheguei no treino e o velho [Jesus] já estava chateado. Começas a jogar bem e agora já toda a gente diz que te conhece. “Quem te descobriu fui eu, não foi ele [Mourinho]”, dizia e respondia: mister, eu não tenho nada a ver com isso», recordou.