Anderson Talisca tem feito uma parceria de muitos golos com Cristiano Ronaldo no ataque do Al Nassr.

O português mudou-se para a Arábia Saudita em janeiro e dois dias depois foi presença notada no aniversário de Talisca que agora confessa… não o ter convidado.

«Ele chegou e dois dias depois apareceu no meu aniversário sem eu saber. Não o convidei», atirou no podcast Fora do Jogo, arrancando gargalhadas do entrevistador.

«Não foi de penetra na festa. Depois fiquei a saber que a minha esposa tinha combinado com o empresário do Ronaldo para me fazer uma surpresa. Com dois dias de clube eu ia convidá-lo para quê? Ele ia dizer que eu estava maluco», continuou sorridente.

O antigo jogador do Benfica admite ter ficado contente com a contratação do internacional português, porque era um sonho para ele jogar com Ronaldo.

«Eu sempre fui mais Cristiano Ronaldo do que Messi. Ele é um monstro que trabalhou muito para chegar onde chegou. Era um sonho para mim jogar com alguém que é tão dedicado», elogia, revelando que os dois agora fazem apostas na marcação de livres.

«Não tem como perder, né? O homem já está a terminar a carreira. Posso ser sincero, 80 por cento das vezes eu ganho», assegura.

Veja a conversa de Talisca, na qual deixa muitos elogios a Ronaldo que garante: «Ele é mesmo gente boa, é um parceirão».