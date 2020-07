A mulher de Ezequiel Garay, antigo jogador do Benfica, tem enorme presença nas redes sociais e voltou a atingir um marco importante. Tamara Gorro ultrapassou os 1,7 milhões de seguidores no Instagram e decidiu agradecer com uma fotografia em que surge nua, tal como tinha acontecido quando atingiu outros números redondos.



Nesta terça-feira, Tamara Gorro assinalou ainda o 10.º aniversário do primeiro encontro e do primeiro beijo no jogador argentino. Nessa altura, em 2010, Garay representava o Real Madrid.



A mulher de Garay acompanhou o jogador nas passagens por Portugal (Benfica, de 2012 a 2014) e Rússia (Zenit, 2014 a 2016) e no regresso a Espanha (Valência, de 2016 a 2020). Agora, aos 33 anos, o internacional argentino está livre para definir o seu próximo clube.



Veja a imagem partilhada por Tamara Gorro na galeria associada a este artigo.