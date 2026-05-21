O Aston Villa conquistou a Liga Europa, em Istambul, após vencer por 3-0 os alemães do Friburgo. Ora este feito trouxe ainda outro motivo de regozijo para um jogador: Tammy Abraham. É que o avançado inglês é o primeiro jogador da história a vencer as cinco competições da UEFA: Liga Conferência, Liga dos Campeões, Supertaça Europeia, UEFA Youth League e agora a Liga Europa.

Para lá de Tammy Abraham, só Emerson Palmieri fica perto: o brasileiro naturalizado italiano venceu as quatro grandes competições europeias (falta-lhe apenas a Youth League).

A glória europeia do Abraham começou quando ainda era júnior: em 2014/15 e 2015/16, com a camisola do Chelsea, o jovem jogador conquistou por duas vezes a UEFA Youth League.

Já como sénior, em 2020/21, conquistou a Liga dos Campeões ao serviço do Chelsea, numa final que foi disputada no Estádio do Dragão. Os londrinos bateram o Man. City com um golo solitário de Havertz. No início da temporada seguinte, Abraham ainda conquistou a Supertaça Europeia pelos Blues.

Na temporada 2021/22, o inglês foi transferido para a Roma e, com José Mourinho no comando técnico, venceu a Liga Conferência, frente ao Feyenoord (1-0 em Tirana, Albânia).

Agora, quatro anos após o último troféu internacional, Abraham venceu a Liga Europa às ordens do «senhor Liga Europa», Unai Emery. Numa final tranquila para os ingleses, o Aston Villa levantou novamente uma taça europeia, 44 anos depois da última conquista (na altura a Taça dos Campeões Europeus, em 1982).