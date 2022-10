A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, alertou esta quarta-feira que a «inflação galopante», o «disparar do preço do combustível? e as incertezas quanto à procura são «preocupações presentes e de futuro» para a companhia.

Na 6.ª edição da cimeira aeronáutica Portugal Air Summit, que arrancou hoje no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, Christine Ourmières-Widener proferiu uma intervenção subordinada ao tema «TAP Air Portugal - O Caminho da Eficiência para o Futuro».

No seu discurso, Christine Ourmières-Widener referiu ainda que «há muitos anos que a TAP não é uma empresa lucrativa» e que, «na verdade, nunca foi, apesar de ter tido resultados positivos em 2017 e de, em 2019, estar em expansão».

«A pandemia parou o negócio quase totalmente e, com isso, agravou ainda mais as dificuldades da companhia, mas todos reconhecem que a TAP é uma empresa estratégica para Portugal e, por isso mesmo, o Estado português resolveu intervir para a salvar», aludiu.

A presidente executiva reconheceu que esta intervenção foi «a um preço alto para os contribuintes, é verdade, mas com a certeza de que tudo será feito para tornar a companhia aérea nacional uma empresa sustentável a longo prazo», como pode ler no site da CNN Portugal.