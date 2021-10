*Por Carlos Eduardo Esteves

Figura do jogo: Taremi

Três golos e é ele quem ganha a falta no lance que deixou o Tondela a jogar com mais um. Protagonista de início a fim, Taremi fez pela primeira vez um hat-trick pelo FC Porto e, neste caso, a mostrar o seu instinto de goleador: mais visível no 2-1, verdade, mas também na conclusão dos outros dois. Num instante, passou a ser o melhor marcador da Liga.

Momento do jogo: minuto 28

Lance da expulsão de Undabarrena. O jogo estava empatado, com o Tondela a conseguir responder às investidas do FCPorto. Este seria o lance que mudaria a história do jogo. Com mais um em campo, o FC Porto haveria de construir a vitória com mais facilidade.

Outros destaques:

Vitinha

Dinamizador do meio-campo azul a branco. O FC Porto jogou praticamente ao seu ritmo e igualmente importante foi o trabalho defensivo que viria a fazer. Se calhar menos visível, mas de grande relevância.

Fábio Vieira

Aproveitou a entrada em campo para não só somar mais uns minutos como também mais uma assistência. Deliciosa, diga-se, a «obrigar» Taremi a marcar. É o líder da Liga nos passes para golos.

Neto Borges

Primeiro golo na carreira logo frente a um dos grandes do futebol português que deu esperança aos adeptos do Tondela. Tentou subir pelo flanco, mesmo com a equipa reduzida a dez unidades.

Trigueira

Mal no lance do segundo golo do FC Porto, foi respondendo bem às investidas dos azuis e brancos. Ainda assim, fica ligado a um os lances mais relevantes no jogo.

Undabarrena

A expulsão do jogador do Tondela acabou por determinar muito do que aconteceu dali para a frente. Os azuis e brancos estiveram uma parte e meia a jogar com mais um em campo.