Três jogadores da seleção do Irão testaram positivo à covid-19, informou a federação daquele país.



Os jogadores foram submetidos aos testes de despite de covid-19 já no estágio e três deles tiveram resultados positivos. Assim sendo, Mehdi Ghaedi, Aref Gholami e Mohammad Rashid Mazaheri abandonaram a concentração e entraram em isolamento.



Lembre-se que Taremi, avançado do FC Porto, faz parte dos jogadores convocados pelo Irão para o amigável contra a Síria.