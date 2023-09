A Federação de Futebol do Irão (FFIRI) divulgou uma nota oficial nas redes sociais a defender Medhi Taremi, na sequência do que considera serem «comentários racistas» sobre o avançado do FC Porto.

Recorde-se que Carlos Xavier pediu publicamente desculpa por um comentário na Sporting TV, na passada semana. «O muçulmano quando veio para Portugal nem sabia nada e agora só sabe mergulhar», disse o antigo jogador português.

«É surpreendente e lamentável que esses comentários racistas tenham sido feitos contra um jogador comprometido e leal por parte de alguém que é um membro da família global do futebol. Os membros da seleção iraniana condenam e enfatizam estas declarações vergonhosas», criticou a Federação de Futebol do Irão.

O organismo iraniano coloca-se ao lado do jogador. «A linguagem universal do futebol é uma linguagem da bondade. Certamente, tal como a literatura absurda e obscena usada nas palavras desse antigo jogador de futebol contra Mehdi Taremi enfrentou uma reação negativa neste país, estas declarações também são rejeitadas por todos os membros da grande e internacional família do futebol em todo o mundo», finalizou a FFIRI.