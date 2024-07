Mehdi Taremi reforçou o Inter neste defeso de mercado e tem sido um dos pontos chave na pré-época do clube italiano.

Em entrevista ao Gazzetta dello Sport, Ali Daei, ex-futebolista iraniano, elogiou o compatriota e garantiu aos adeptos do Inter que «podem ficar descansados».

«Taremi é um verdadeiro avançado! Ele pode marcar, pelo menos, 15 golos. A Serie A é mais difícil que a Liga Portuguesa, mas quem sabe marcar, marca em todo o lado. Os adeptos do Inter podem ficar descansados», começou por dizer.

Com cinco golos em três jogos na pré-época, o ex-FC Porto começa a ganhar espaço no Inter, numa altura em que Lautaro Martínez e Marcus Thuram estão de férias, depois de terem participado na Copa América 2024 e Euro 2024, respetivamente,

«É o melhor ponta de lança de toda a Ásia. A sua melhor qualidade é a inteligência futebolística. Observem-no bem… pode não tocar em muitas bolas, mas marca golos, movimenta-se bem e ganha todos os duelos. É uma pechincha incrível, tendo em conta o que fez no FC Porto nos últimos quatro anos», referiu.

Por fim, Ali Daei, que jogou no Bayern Munique e no Hertha, analisou o papel de Taremi no ataque dos nerazzurri, apontando o nome de Lautaro como candidato mais forte.

«Taremi sabe adaptar-se a todas as situações. Como primeiro ou segundo avançado, ao lado de um 10 ou de um 9 puro. Ele e Lautaro, pelo menos no papel, são uma dupla com mais de 40 golos entre si. Mexe-se muito, por isso surpreende os defesas e também é físico. Não perde um duelo e não é fácil tirar a bola dos seus pés. A isto junta-se uma grande qualidade técnica na fase de finalização que não se espera. Inzaghi já sabe tudo sobre ele, não precisa dos meus conselhos», concluiu.