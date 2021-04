A FIGURA: Taremi

Entrou demasiado tarde? Agora é fácil falar. Mas a verdade é que foi o iraniano a descobrir o caminho da baliza. E de que maneira? Uma bicicleta perfeita já nos descontos não foi o suficiente para reabrir a eliminatória, mas garantiu ao FC Porto o primeiro triunfo fora da história sobre uma equipa inglesa. Crise de confiança? Qual crise de confiança? O persa voador apareceu na área e fez um gesto técnico perfeito para uma vitória ao cair do tapete.

O MOMENTO: minuto 90+4, a bicicleta chegou atrasada

Um momento belo e inglório. Taremi estava no sítio certo para fazer um dos golos desta edição da Champions. Porém, a bicicleta chegou atrasada. O FC Porto marcou nos descontos, mas os minutos escasseavam para chegar ao segundo golo que permitia levar a eliminatória para prolongamento.

Outros destaques:

Pepe

Será eterno? A cada sprint fica a dúvida, que se acentua à medida que o jogo avança. Pepe joga com a frescura física de um adolescente e pensa o jogo como o veterano que é. Hoje, era vê-lo a dividir cada lance com Mount, Havertz ou Pulisic ou então a dobrar Zaidu, com toda a fiabilidade. Excelente, mais uma vez.

Mbemba

Irrepreensível também. Se pelas laterais faltou fiabilidade a Manafá e Zaidu, no eixo da defesa, os centrais portistas mostraram-se seguríssimos. O congolês esteve rápido sobre a bola e ganhou duelos atrás de duelos. Logo aos 7m, aliás, esteve no sítio certo a incercetar um remate de Mount.

Corona

«Chui! Chui!». Pela direita, Corona foi um «Ai Jesus» para a defensiva do Chelsea. Aos 11m deu o primeiro aviso, aos 33m esteve ainda mais perto do golo. Uma exibição de muito bom nível, à vista do ex-treinador portista Lopetegui, na bancada, um admirador confesso das suas qualidades. Saiu já na segunda parte, esgotado, para dar lugar a Díaz, no momento em que Conceição decidiu arriscar.

Kanté

Voltou ao onze, após estar plenamente recuperado de lesão, e trouxe dinamismo ao meio-campo do Chelsea. Rápido sobre a bola, Kanté ganha divididas e rompe pelo miolo, deixando muitas vezes Uribe em dificuldades para o acompanhar. Apesar de ter perdido preponderância com Tuchel, o francês é um senhor jogador. Um operário com pés de artista. Não é por acaso que foi um dos heróis do campeonato do mundo conquistado pela sua seleção. «Il est petit, il est gentil, il a stoppé Léo Messi…», como diz a canção.