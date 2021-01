O FC Porto de Sérgio Conceição garantiu mais um triunfo na Liga portuguesa, na perseguição ao líder Sporting, e apresenta o melhor registo ofensivo na prova: 35 golos em 13 jornadas. Essa marca não era alcançada pela equipa portista há 33 anos.

Sérgio Oliveira (7 golos), Taremi (6) e Marega (5) têm sido os principais argumentos do FC Porto no ataque às balizas contrárias, superando os números das épocas 2011/12 (32 golos sob o comando de Vítor Pereira, com Hulk, James e Kléber como melhores marcadores) e 1995/96 (32 golos na era Bobby Robson, com Domingos, Edmilson e Drulovic como melhores marcadores).

É preciso recuar até à temporada 1987/88 para encontrar um FC Porto mais goleador por esta altura do campeonato. Os dragões de Tomislav Ivic, na época após a conquista da Taça dos Campeões Europeus, fizeram uma campanha brilhante na prova nacional, chegando aos 36 golos nas primeiras 13 jornadas.

A equipa portista viria a sagrar-se campeã nacional, para além de vencer a Taça de Portugal, a Supertaça Europeia e a Taça Intercontinental.

O poderio ofensivo desse FC Porto era garantido por nomes como Fernando Gomes, Rui Barros e António Sousa, não diminuindo com a saída de Rabah Madjer a meio da época, para o Valência.

Sob o comando técnico de Sérgio Conceição, os dragões voltam a apresentar esta temporada o melhor ataque da Liga, com números superiores aos verificados nas épocas anteriores do legado do atual treinador. Medhi Taremi é a grande novidade no processo ofensivo azul e branco, embora se verifique uma enorme variedade de argumentos nesse parâmetro de jogo: o FC Porto já teve 14 jogadores diferentes a marcar na Liga 2020/21.

Golos do FC Porto após 13 jornadas da Liga:

2020/21: 35 golos

2019/20: 25

2018/19: 28

2017/18: 31

2016/17: 24

2015/16: 27

2014/15: 27

2013/14: 25

2012/13: 31

2011/12: 32

2010/11: 29

2009/10: 27

2008/09: 24

2007/08: 23

2006/07: 28

2005/06: 20

2004/05: 19

2003/04: 31

2002/03: 28

2001/02: 27

2000/01: 31

1999/00: 24

1998/99: 31

1997/98: 28

1996/97: 28

1995/96: 32

1994/95: 27

1993/94: 21

1992/93: 25

1991/92: 17

1990/91: 26

1989/90: 28

1988/89: 11

1987/88: 36