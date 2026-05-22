*Em colaboração com Ricardo Magalhães Tavares

A criação de uma divisão ad hoc do Court of Arbitration for Sport (CAS) para o Mundial de 2026 confirma a crescente tendência de especialização e aceleração da justiça desportiva internacional.

A medida, aprovada pelo Board do International Council of Arbitration for Sport (ICAS), não constitui propriamente uma novidade absoluta, já que mecanismos semelhantes foram utilizados em anteriores grandes competições internacionais, incluindo o Mundial do Qatar em 2022 e os Jogos Olímpicos. Ainda assim, o modelo assume particular relevância no contexto do Mundial de 2026, competição que contará com 48 seleções, será disputada em três países e apresentará um calendário competitivo sem precedentes.

O objetivo da divisão ad hoc é claro: assegurar que litígios urgentes relacionados com a competição sejam resolvidos em tempo útil. Em torneios de curta duração, a utilidade prática da decisão depende muitas vezes da sua imediatidade. Um jogador suspenso indevidamente pode perder toda a competição; uma seleção afetada por uma decisão tardia dificilmente conseguirá reparar o dano desportivo sofrido. Neste contexto, a celeridade deixa de ser apenas uma característica processual e passa a assumir-se como elemento essencial da própria justiça desportiva.

As regras aprovadas para o Mundial estabelecem que o painel arbitral deverá proferir decisão no prazo de 48 horas após a apresentação do recurso, prevendo-se apenas, de forma excecional, a possibilidade de extensão desse prazo pelo Presidente da divisão ad hoc «if circumstances so require».

Trata-se de um prazo extraordinariamente curto quando comparado com qualquer sistema jurisdicional tradicional. Em apenas dois dias, os árbitros poderão ter de analisar regulamentos FIFA, apreciar prova documental, ouvir as partes e decidir questões com enorme impacto competitivo, financeiro e mediático.

Apesar de o Mundial decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, o regulamento mantém um elemento estrutural fundamental da arbitragem desportiva internacional: o Seat of the arbitration continuará a ser Lausanne, na Suíça.

Esta opção não é meramente simbólica. Ao fixar Lausanne como sede jurídica da arbitragem, garante-se a aplicação do enquadramento arbitral suíço e preserva-se a ligação institucional ao sistema jurídico que historicamente sustenta o funcionamento do CAS.

Da mesma forma, o regulamento determina expressamente que o painel arbitral decidirá os litígios de acordo com os regulamentos da FIFA e, subsidiariamente, com o direito suíço. Esta referência reforça a centralidade da ordem jurídica suíça no desporto internacional e evidencia a preocupação em assegurar coerência jurisprudencial e previsibilidade decisória.

É precisamente aqui que emerge um dos debates jurídicos mais interessantes em torno deste modelo. Quanto maior for a compressão temporal do processo, maior será também o risco de limitação efetiva do contraditório, da produção de prova e do direito de defesa. Embora o sistema procure garantir eficiência e proteção da integridade competitiva do torneio, permanece a questão de saber até que ponto decisões tomadas sob enorme pressão temporal conseguem assegurar um escrutínio jurídico suficientemente aprofundado.

Ao mesmo tempo, o mecanismo reforça a centralidade do CAS como verdadeira jurisdição global do desporto.

Nas últimas décadas, a justiça desportiva internacional tem evoluído no sentido de uma crescente autonomização relativamente aos tribunais estaduais, privilegiando estruturas arbitrais altamente especializadas, internacionalizadas e adaptadas às exigências do calendário competitivo. O Mundial de 2026 poderá representar mais um passo decisivo nessa consolidação institucional.

Por outro lado, a criação desta divisão ad hoc também poderá influenciar a litigância estratégica durante a competição. Federações, jogadores e equipas técnicas passam a dispor de um mecanismo de reação praticamente imediata perante decisões disciplinares, questões de elegibilidade ou conflitos regulamentares. Num contexto em que o fator tempo pode ser determinante, a estratégia processual tenderá a ganhar importância acrescida.

No fundo, o Mundial de 2026 poderá transformar-se não apenas num marco desportivo, mas também num importante laboratório da justiça desportiva contemporânea.

O verdadeiro desafio do CAS e do ICAS será demonstrar que a rapidez das decisões não compromete a qualidade jurídica das mesmas - e que é possível conciliar eficiência processual, independência arbitral e proteção efetiva dos direitos dos intervenientes num dos maiores eventos desportivos do mundo.