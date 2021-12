FIGURA: Corona

Numa partida em que nenhum jogador se evidenciou claramente dos demais, foi sempre o mais irrequieto e aquele que tentou mexer com o jogo. Somou um par de ocasiões de golo e mostrou que não perdeu o talento que nas últimas temporadas abrilhantou o relvado do Dragão. Pode ter ganho a confiança de Conceição para ter mais minutos.

MOMENTO: Cláudio Ramos segura nulo e lança para o 1-0 (83m)

Na estreia pelos dragões, Cláudio Ramos respondeu «presente» quando foi chamado a intervir. Aos 83 minutos, esticou o braço e impediu que Nuno Namora abrisse o marcador. Segundos depois, os azuis e brancos partem para o ataque e Pepê faz o único golo da partida. Provou que podia estar a rodar na Liga num clube que lute por outros objetivos.

Pepê

Não esteve em evidência, exceto através de algumas combinações em zonas interiores. Não tem tido muitos minutos devido ao nível estratosférico de Luis Díaz, mas o golo pode dar a confiança necessária para, amis tarde, justificar a transferência para Portugal. Mostrou boa reação nesse momento.

Sérgio Oliveira

Sobretudo na primeira parte, mostrou porque é um dos capitães de equipa. Liderou a manobra ofensiva e, aos 10 minutos, podia ter marcado com um belo remate em jeito. Mais avançado do que Bruno Costa no meio campo, teve espaço e liberdade para se aventurar no ataque.

Gonçalo Borges

Na equipa B tem mostrado que é um jovem talento e, na estreia no Dragão, deixou algumas indicações nesse mesmo sentido. Sempre com vontade de mexer com o jogo, ir para cima do adversário e atacá-lo com o drible, faltou apenas mais discernimento na hora de decidir. Inicia a jogada que dá o golo dos dragões.