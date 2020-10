Raúl Jiménez, avançado do Wolverhampton, marcou o golo da vitória do México no duelo com a Holanda. Porém, Jesús Corona também deu nas vistas e vai conquistando cada vez mais admiradores. Para Oswaldo Sánchez, antigo internacional mexicano, o extremo do FC Porto é mesmo a nova figura da seleção.

«Muitos falam de Raúl Jiménez como a nova figura do México, mas para mim é o Tecatito, porque é o criador do futebol, pela sua qualidade, pela intensidade, pelo manancial técnico. É um jogador que pode ser fundamental», salientou Oswaldo Sánchez, no canal TUDN.

O antigo guarda-redes destacou o momento de forma do extremo portista: «Já foi o melhor jogador da Liga portuguesa, é uma referência da sua equipa e está a um grande nível. É um jogador muito interessante. Os avançados precisam de gente com talento e isso não falta ao Tecatito.»

VEJA ALGUNS LANCES DO EXTREMO FRENTE À HOLANDA: