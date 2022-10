Quase no fim do clássico de ficção científica de 1985, “Regresso ao Futuro", o clássico inventor louco Doc Brown declara que “para onde vamos, não precisamos de estradas”, enquanto isso o seu DeLorean - que viaja no tempo - levanta voo. Apesar de os carros voadores ainda não encherem o céu, estão em desenvolvimento. Na semana passada, o XPeng X2 chinês realizou com sucesso o primeiro teste de voo público do carro voador de dois lugares da marca, na feira tecnológica GITEX, no Dubai – e até partilha o famoso design das portas de gaivota do DeLorean.

O XPeng X2 descola verticalmente do solo usando oito hélices, sem precisar de uma pista, sendo assim adequado a zonas urbanas densas. O veículo, concebido para transportar dois passageiros, é inteiramente elétrico e os fabricantes dizem que consegue elevar-se no ar a cerca de dois metros por segundo, atingindo velocidades até 130 quilómetros por hora.

Mesmo que o voo de teste tenha durado apenas 90 segundos, segundo Liu Xinyin, principal especialista em aviação da XPeng Aeroht, a tecnologia está perto de estar pronta para utilização pública, mas a regulamentação para os carros voadores ainda está atrasada.

Leia tudo sobre este tema no site da CNN Portugal