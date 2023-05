86 por cento dos jovens portugueses admitem estar viciados nas redes sociais, um valor superior à média europeia (78 por cento), e 90 por cento já as utilizam desde os 13 anos, de acordo com um estudo elaborada pela Dove sobre o impacto destas plataformas na saúde mental.



Depois de inquiridos 1200 jovens e pais em Portugal, a Dove concluiu que 80 por cento dos jovens prefere comunicar pelas redes sociais ao invés de o fazer pessoalmente e admitem ficar aborrecidos se não puderem aceder a estas plataformas.

O estudo revela ainda que dois em cada cinco jovens reconhecem que as redes sociais têm impacto negativo na sua saúde mental «muito por culpa dos conteúdos tóxicos a que assistem», nomeadamente incentivos à automutilação (25 por cento) e 90 por cento já foi exposto a conteúdos de beleza tóxicos.



Os pais também deram a sua visão sobre esta problemática, tendo concluído que 48 por cento se sentem culpados por não estarem a proteger suficientemente bem os filhos do que observam e ouvem diariamente online enquanto 52 por cento acredita que as redes sociais têm mais poder para moldar a autoestima e confiança dos filhos do que eles como pais. Já 40 por cento confirma que os conteúdos têm impacto negativo na saúde mental dos filhos.



Este trabalho foi desenvolvido em Portugal, Reino Unido, Alemanha, França, Brasil, Canadá, Estados Unidos e Itália é apoiado pela Mental Health Europe, uma rede europeia que trabalha na prevenção de problemas de saúde mental que pretende levar o tema da segurança online dos jovens ao Parlamento Europeu e legislar as redes sociais.

Leia mais no site da CNN Portugal