Uma falha global na Microsoft está a afetar esta sexta-feira bancos, supermercados, companhias aéreas e meios de comunicação por todo o mundo. Está o caos instalado.

Entre os meios de comunicação afetados está a Sky News, no Reino Unido, que não conseguiu transmitir a emissão em direto esta sexta-feira.

De acordo com a Reuters, no aeroporto de Berlim o tráfego esteve interrompido até às 8h00 e o check-in sofreram atrasos por causa da falha global, assim como o aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, com vários voos a ser afetados.

Em Portugal, fonte da NAV garante à CNN Portugal que «as operações estão a decorrer com normalidade». Também fonte da ANA Aeroportos garante que as operações estão a andar, mas que a situação pode mudar ao longo do dia.

«Estamos a tentar perceber o impacto», garantiu a mesma fonte, acrescentando que os aeroportos portugueses podem sofrer «efeito bola de neve» por causa do impacto da situação nos aeroportos estrangeiros. No entanto, há atrasos a serem registados em algumas companhias, como a Ryanair, Transavia e KLM, uma vez que os sistemas operacionais das empresas foram afetados e o check-in e o boarding está a ser feito de forma manual.

«Algumas companhias aéreas, handlers e empresas do setor estão a ser afetadas devido a uma falha informática o que está a causar constrangimentos nomeadamente no check-in e embarque de alguns voos. O sistema informático dos aeroportos portugueses não foi afetado diretamente», acrescenta a mesma fonte, pedindo aos passageiros que se informem sobre o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.

Em Espanha, todos os aeroportos foram afetados pela falha informática. Já o aeroporto de Edimburgo está a ter dificuldade em manter as operações, uma vez que os scanners automáticos de cartões de embarque e os monitores de segurança mostraram uma mensagem de segurança a dizer «servidor offline», avança a Reuters, adiantando que os cartões de embarque estão a ser verificados manualmente.

Também nos aeroportos de Sydney e de Melbourne, na Austrália, são esperados atrasos relacionados com a falha. «Uma falha técnica global afetou algumas operações das companhias aéreas e os serviços dos terminais. Os voos estão atualmente a chegar e a partir, mas poderá haver alguns atrasos ao longo da noite. Ativámos os nossos planos de contingência com as companhias aéreas parceiras e destacámos pessoal adicional para os nossos terminais para prestar assistência aos passageiros. Qualquer pessoa que viaje hoje deve chegar com tempo suficiente para o aeroporto e verificar com a sua companhia aérea o estado do seu voo», lê-se no comunicado do aeroporto de Sydney.

Vodafone, NOS, Meo, Santander e Caixa Geral de Depósitos com perturbações

De acordo com o site Downdetector, a Vodafone, a NOS e a Meo estão a registar falhas esta sexta-feira de manhã. Também o banco Santander e a Caixa Geral de Depósitos foram afetados, de acordo com os utilizadores. No entanto, à CNN Portugal, fonte da CGD diz que os serviços estão a funcionar normalmente.

Em nota enviada à CNN Portugal, também «a Vodafone esclarece que não se verificam perturbações na sua rede, estando todos os parâmetros a funcionar normalmente. Não obstante, as nossas equipas técnicas acompanham a situação e estão atentas a quaisquer problemas indiretos que possam surgir».

Por sua vez, a MEO «confirma que não houve afetação nos serviços de comunicação dos seus clientes. Foram verificados constrangimentos em alguns canais de atendimento, estando a ser tomadas todas as medidas para normalização destes canais».

Microsoft garante estar a aplicar «medidas de mitigação»

Entretanto, o gigante do setor tecnológico está a trabalhar para resolver os constrangimentos junto dos clientes, um relativo ao Azure e outro relacionado com o CrowdStrike, de acordo com esclarecimento enviado à Lusa.

Relativamente ao Azure, «estamos conscientes do problema que está a afetar» um conjunto de clientes, refere a Microsoft. «Reconhecemos o impacto que isso pode ter sobre os clientes e estamos a trabalhar para restaurar os serviços» para aqueles que ainda enfrentam disrupções «o mais rápido possível».

Já sobre a questão relacionada com o CrowdStrike, a empresa diz que há um «problema que está a afetar os dispositivos Windows devido a uma atualização de uma plataforma de software de terceiros».

Acompanhe todas as atualizações sobre este assunto na CNN Portugal