Mudanças à vista no panorama dos direitos televisivos em Portugal. A DAZN anunciou em comunicado, nesta quinta-feira, um novo acordo com vigência entre 2027 e 2031 que talvez seja do seu interesse.

A plataforma de streaming assegurou a transmissão em exclusivo da Liga Europa e da Liga Conferência nesse período, incluindo equipas portuguesas e finais das competições. Até agora, os direitos dessas competições pertenciam também à Sport TV.

No caso da Liga dos Campeões, a DAZN não tem exclusividade mas continua a poder transmitir jogos de uma equipa portuguesa sendo que, a partir de 2027, Portugal poderá ter três equipas na competição (duas com entrada direta na fase de liga). A plataforma promete transmitir mais 80 por cento dos jogos de cada edição.

Das seis vagas nacionais para as competições europeias, a DAZN poderá transmitir até quatro equipas portuguesas. A Youth League continuará também a ser transmitida também pela mesma empresa.