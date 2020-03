Está a chegar um fim de semana, ainda que nestes tempos de absoluta exceção isso não faça assim tanta diferença para a maioria de nós, confinados a casa sete dias sobre sete. Mas é importante procurar manter rotinas, essa é uma das muitas recomendações que se ouvem por estes dias. Sem futebol em direto na televisão, fica um vazio por preencher para muitos. O Maisfutebol foi olhar para alternativas que procurem continuar a replicar esse hábito de reservar hora e meia, duas horas, para assistir a um jogo.

Em duas semanas, com o avançar do surto do novo coronavírus por todo o mundo, virtualmente todos os campeonatos foram suspensos. O último foi a Liga turca, que insistiu até esta quinta-feira. Nesta altura a SportTV, que tal como a Eleven Sports suspendeu o pagamento das subscrições por tempo indeterminado, tem na agenda de diretos do fim de semana… um jogo da Liga australiana, que continua a jogar-se, à porta fechada.

Não é tempo de jogar, é tempo de preservar a saúde de cada um, de ficar em casa. E há alternativas que respeitam esses princípios. Começando pelos canais tradicionais, as operadoras portuguesas que têm direitos de transmissão estão a recorrer a repetições e há vários jogos que podem ser revistos na íntegra. A SportTV tem os «Melhores jogos da época», com partidas nacionais e dos campeonatos inglês e italiano, e ainda os «Clássicos da Liga», jogos do campeonato nacional que não são desta temporada (veja aqui as opções para os próximos dias). A ElevenSports também opta por reposições de jogos, com foco na Bundesliga, Espanha e Liga dos Campeões, bem como magazines dedicados à prova maior do futebol europeu (por aqui).

Também há jogos integrais da seleção para rever por estes dias no Canal 11 e o menu do fim de semana inclui três partidas icónicas do Euro 2000 - o Turquia-Portugal, o Portugal-Alemanha e a mítica reviravolta com a Inglaterra – mas também o Portugal-Roménia do Euro 1984 (veja os horários). Para lá do futebol, na Eurosport há competições de ténis, ciclismo ou snooker em reposição, bem como programação dedicada à memória dos Jogos Olímpicos (por aqui).

Não é uma oferta muito alargada, ainda não houve por cá iniciativas que vão mais fundo e de modo mais sistemático no recuperar da memória desportiva, futebolística ou olímpica – em Itália, por exemplo, a Sky optou no fim de semana passado, no auge do acentuar de medidas restritivas num país profundamente afetado pelo surto, por recuperar na íntegra todos os jogos dos «Azzurri» na caminhada para a conquista do Mundial 2006.

Os dias são longos e o tempo de ficar em casa está para durar, tanto quanto se pode prever nesta altura. Mas para lá da televisão tradicional há um mundo a explorar online.

O Youtube é uma fonte inesgotável para quem quiser viajar pela memória neste tempo com tempo de sobra em casa, com muitos jogos históricos para rever na íntegra. Há alguma coisa em canais oficiais, como o da FIFA, que tem uns quantos clássicos dos Mundiais disponíveis. Poucos, mas ainda assim alguns daqueles por onde deve começar qualquer iniciação à memória do Campeonato do Mundo, como o Itália-Brasil de 1982 ou o Argentina-Inglaterra de 1986. Mas há muito mais jogos à distância de uma pesquisa mais refinada. Campeonato do Mundo, Campeonato da Europa, Liga dos Campeões, futebol europeu ou sul-americano.

Finais, clássicos e muito mais. Porque não aproveitar para sistematizar essa viagem pela memória, a solo ou em família? Reviver os grandes clássicos dos Mundiais ou Europeus, as decisões épicas da Liga dos Campeões, jogos memoráveis da seleção ou do nosso clube? Para aceder aos encontros na íntegra, termos como «jogo completo» ou «full match» ajudam a filtrar e passar a barreira dos resumos, highlights, skills, melhores golos ou best ofs - nada contra, mas estamos a falar de tentar recuperar nestes dias sem futebol a rotina de reservar uma tarde, ou um serão, para assistir a um jogo completo.

Há vários canais que concentram muitos jogos antigos, alguns deles verdadeiras relíquias, como o Classic Football, onde é possível encontrar por exemplo a final da Taça dos Campeões Europeus de 1968 entre Manchester United e Benfica, ou um dos clássicos de sempre, o Inglaterra-Hungria (3-6), de 1953. Ou ainda o Old Football Matches, este com opções bem mais alternativas, entre particulares, jogos antigos de competições europeias ou partidas de qualificação para Mundiais e Europeu. Malta-Portugal de qualificação para o Mundial 86, 1-3 com golos de Carlos Manuel e bis de Fernando Gomes? Sim, está lá e é por aqui.

E depois há quem já tenha feito um enorme trabalho para facilitar essa busca. Referência óbvia o site Footballia, uma plataforma com um arquivo prodigioso. São 17 mil jogos para rever na íntegra, com novidades todos os dias, ao alcance de um registo e acesso gratuito. Podemos escolher entre navegar pelos últimos jogos adicionados, por jogos que aconteceram no próprio dia em anos passados, e sobretudo pesquisar por equipas ou jogadores. A oferta é esmagadora.

Começando por Portugal, há 303 jogos do FC Porto para rever, o mais antigo a meia-final da Taça das Taças de 1984 com o Aberdeen, logo seguido da final frente à Juventus. Do Benfica são 277 jogos, com ponto de partida nas finais europeias de 1961 e 1962. O Sporting tem 151, começando na final da Taça de Portugal de 1972 frente ao Benfica, que teve «hat-trick» de Eusébio. E há jogos de muitas outras equipas portuguesas.

Da seleção nacional há 196 encontros e o primeiro é o Inglaterra-Portugal de outubro de 1961, jogo em Wembley de qualificação para o Mundial 1962: o segundo e último de Peyroteo como selecionador, depois da derrota com o Luxemburgo que assinalou a estreia de Eusébio. Estão lá jogos óbvios e outros menos óbvios, como por exemplo a final da Minicopa de 1972, entre Portugal e o Brasil.

E depois podemos rever jogos dos nossos craques favoritos, descobrir ou redescobrir lendas de outros tempos. No Footballia há 156 jogos de Maradona, 36 de Pelé, 38 de Johan Cruyff ou 262 de Ronaldo, o Fenómeno. Tesouros, memória e tempo, venham eles.