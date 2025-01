O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou nove distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à persistência de temperaturas mínimas muito baixas.

O aviso já está em vigor para os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Lisboa e Setúbal, permanecendo ativo até às 10:00 de quarta-feira.

Para esta terça-feira, segundo a metereologista Patrícia Gomes, está prevista nova descida da temperatura mínima, com os valores a serem mais baixos nas regiões do interior. Estão previstos para Bragança e Guarda - 4 graus, para Vila Real -1 grau, Lisboa e Viana do Castelo 4 e Évora 2 graus, revelou.

«Na terça-feira, as máximas vão variar no litoral entre os 12 e os 15 graus e no interior não ultrapassam os 10 graus», referiu a meteorologista.

A partir das 00:00 de quarta-feira, os distritos de Portalegre, Évora e Beja também entram em aviso amarelo, com previsão de término às 10:00 de quinta-feira, segundo o IPMA.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três níveis, é emitido em situações de risco que podem afetar atividades dependentes das condições meteorológicas, alertou o instituto.