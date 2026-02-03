A Associação de Futebol de Leiria anunciou esta terça-feira o adiamento de todos os jogos agendados entre sexta-feira e o dia 12 de fevereiro, na sequência dos estragos provocados pela depressão Kristin e da manutenção do Estado de Calamidade em vários concelhos do distrito.

Em comunicado, a AF Leiria explica que a decisão teve por base o levantamento dos danos nas instalações desportivas, o tempo necessário para a sua recuperação em condições de segurança e a extensão das medidas excecionais decretadas até 8 de fevereiro.

A associação garante que continuará em contacto com os clubes para acompanhar a evolução da situação e irá articular com diferentes entidades soluções que permitam a retoma da prática competitiva em segurança, o mais rapidamente possível.

Em sentido inverso, a Associação de Futebol de Coimbra decidiu retomar as competições de futebol e futsal, que estavam suspensas desde 30 de janeiro. O organismo referiu que os calendários vão ser reformulados, com os encontros da jornada anterior a serem disputados já no próximo fim de semana.

O mau tempo que atingiu o país nas últimas semanas provocou dez mortes, centenas de feridos e desalojados, além de elevados prejuízos materiais, com Leiria, Coimbra e Santarém entre os distritos mais afetados.