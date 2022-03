A I Liga portuguesa está no topo dos campeonatos da Europa com mais tempo de pausa devido às faltas, indica esta segunda-feira o mais recente estudo apresentado pelo Observatório do Futebol (CIES).

Entre as 33 ligas europeias analisadas neste relatório do CIES, com base nos jogos disputados até 24 de fevereiro, nenhuma tinha mais tempo de paragem do que a portuguesa. De notar que a data limite de análise por parte do CIES faz com que ainda não tenham sido contempladas as jornadas 24 e 25, entretanto disputadas por cá.

Até àquela data, o principal campeonato português tem uma média de tempo de paragem de 16 minutos e seis segundos devido às faltas, bem acima da média europeia, de 13 minutos e quatro segundos. Curiosamente, a Premier League e a Ligue 1 perdem mais tempo por falta, mas como são assinaladas menos infrações por partida, tanto no principal campeonato inglês como no francês a média de paragem é de 11,28 minutos e 12,08 respetivamente. Bem menos que a liga portuguesa, que está acima do quarto de hora.

Já o número médio de faltas por jogo na liga portuguesa, até à 23.ª jornada, inclusive, é de 30,1, também acima da média europeia que se fixa nas 25,7 faltas por jogo. Os segundos perdidos por cada falta no campeonato luso são, em média, 32,1 (também acima da média europeia de 30,8).

Na análise global dos 38 campeonatos estudados, só as ligas mexicana e colombiana superam a portuguesa no tempo perdido com faltas: 16:27 e 16:07 minutos, respetivamente.

Já a liga da Sérvia é a que tem o maior valor médio quanto às faltas por jogo (30,7), por oposição à liga dos Países Baixos (20,3). Na hierarquia do tempo médio por cada falta, a Colômbia aparece no topo (38,3 segundos) e a Bielorrússia no outro extremo (25,3 segundos).

O top-10 dos campeonatos com mais minutos perdidos devido às faltas: