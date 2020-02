É uma espécie de primavera antecipada: nos próximos dias o céu vai estar limpo em praticamente todo o continente e as temperaturas vão ultrapassar os 20 graus. As máximas vão mesmo atingir os 24 e os 25 graus, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O sol e as temperaturas agradáveis deverão manter-se durante toda a semana, embora com uma descida de temperaturas noturna, altura em que é esperado um arrefecimento geral e uma diminuição das temperaturas mínimas.

Leia mais sobre este tema no site da tvi24.pt