O mês de junho está aí à porta, mas segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o melhor é munir-se de um impermiável, galochas e guarda-chuva. Vêm aí aguaceiros, queda de granizo, acompanhados por rajadas de vento forte e trovoada. Treze distritos de Portugal continental estão esta terça-feira sob aviso amarelo.

O mau tempo vai incidir, sobretudo, nas regiões Centro e Sul, com particular destaque para o final da tarde, para o período entre as 18h00 e as 21h00. Os distritos sob aviso amarelo, segundo o IPMA, são Faro, Évora, Beja, Setúbal, Portalegre, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Coimbra, Aveiro, Viseu e Guarda.

O IPMA prevê, para os distritos mais afetados, aguaceiros, por vezes fortes, bem como queda ocasional de granizo, acompanhado de trovoada e rajadas de vento forte.

Recordamos que o aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As temperaturas em Portugal continental vão oscilar esta terça-feira entre um mínimo de 10 graus, em Leiria e Guarda, e um máximo de 30 graus, previstos para Braga e Santarém.