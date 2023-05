O mau tempo dos últimos dias vai prolongar-se para esta sexta-feira com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a colocar doze distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de trovoada acompanhada por aguaceiros, por vezes fortes, com possibilidades de queda de granizo.

Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga estão sob aviso amarelo desde as 00:00 e até as 21:00 desta sexta-feira.

Já os distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu estão ainda sob aviso amarelo devido à previsão de «aguaceiros por vezes fortes, que podem ser de granizo».

Nas previsões para sábado, dia em que vai ser conhecido o novo campeão português, o IPMA junta mais seis distritos ao alerta amarelo, com o mau tempo a estender-se também, mais a sul, a Faro, Setúbal, Santarém, Leiria, Aveiro e Lisboa, também com trovoada e aguaceiros que podem ser fortes. Tal como na sexta-feira, este alerta para sábado está previsto desde a meia-noite até às 21h00.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.