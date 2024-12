A noite de passagem de ano será fria, mas sem chuva. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê temperaturas que vão desde os três graus negativos, no interior norte, aos dezanove positivos, numa noite com céu limpo na maior parte do território.

Uma noite sempre especial que será condicionada «por um anticiclone localizado sobre a Península Ibérica, e por uma região depressionária nos níveis médios e altos, centrada junto ao golfo de Cádiz».

«Na noite de passagem de ano, o céu deverá estar geralmente limpo, com exceção do nordeste transmontano e da Beira Alta, onde deverá estar muito nublado, com formação de neblinas ou nevoeiros em alguns locais. Não se espera ocorrência de precipitação e o vento será de um modo geral fraco do quadrante leste», destaca ainda o IPMA.

O primeiro dia de 2025 não será, aliás, muito diferente do último dia de 2024, mas a partir da tarde poderá aumentar a nebulosidade, «especialmente por nuvens altas» e preveem-se também «condições favoráveis à formação de geada no interior Norte e Centro».

Para o território continental não haverá chuva antes do dia 3 de janeiro, mas a situação para este final de ano será diferente nos Açores. O IPMA aponta para «uma depressão, centrada a oeste do arquipélago e com um sistema frontal associado» que deverá ditar um «agravamento gradual do estado do tempo em todas as ilhas».

«No dia 31, é esperada precipitação a partir da madrugada no Grupo Ocidental, estendendo-se depois ao restante arquipélago, atingindo o Grupo Oriental a partir da noite. No dia 01 de janeiro, a precipitação manter-se-á em todas as ilhas», refere o IPMA que prevê ainda temperaturas, para este arquipélago, entre os 15 e os 20 graus.