Agora sim, a primavera está a chegar. As previsões apontam para uma estabilização das condições atmosféricas e para um significativo aumento das temperaturas a partir da próxima segunda-feira, com o mercúrio dos termómetros a aproximar-se dos trinta graus.

Esta quinta-feira ainda vai ficar marcada por alguns chuviscos, mas a partir de sexta-feira, ainda com tempo fresco, o sol vem para ficar, com as temperaturas a subirem, de forma gradual, ao longo do fim de semana.

O climatologista Mário Marques, em declarações à CNN Portugal, prevê uma estabilização do tempo em todo o território nacional a partir da próxima segunda-feira.

«Até ao dia 16 (sábado) vamos ainda ter um tempo fresco, com um pequeno fluxo de noroeste que irá afetar, sobretudo, a Europa ocidental e central. Teremos ainda alguma humidade, uns chuviscos no dia 15, mais a norte, mas a partir de dia 16 o sol irá brilhar em todo o território nacional e teremos a partir de segunda-feira uma subida das temperaturas de forma gradual. No resto da semana vamos ter uma situação de grande estabilidade em todo o território, com a subida das temperaturas que poderão atingir os 30 graus ou em alguns locais, historicamente mais quentes, ultrapassar os 30 graus», destacou.