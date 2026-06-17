As temperaturas vão subir a partir do próximo sábado, sendo provável que se mantenham muito elevadas ao longo da próxima semana, com o mercúrio dos termómetros a poder ultrapassar os 40 graus em algumas regiões de Portugal, segundo explica a meteorologista Maria João Frada.

«Em princípio é um cenário bastante provável porque os modelos vêm a apontar para esse cenário já há alguns dias, (…) e têm vindo a convergir é que a partir de dia 20, sábado, começa a haver uma subida de temperatura que será mais significativa e é provável que se prolongue durante parte da próxima semana pelo menos», disse à Lusa a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A confirmar-se este cenário, é muito provável que o IPMA venha a emitir aviso de tempo quente em parte dos distritos no fim de semana, podendo ser alargado gradualmente a todo o Portugal continental a partir de segunda-feira.

«De qualquer forma ainda falta algum tempo, mas é um cenário que parece ter bastante consistência. (…) Estamos a falar para o início da próxima semana de valores que rondam sensivelmente os 35 a 40 graus, [mas] os 40 mais confinados às regiões do interior, parte interior do Vale do Douro, Vale do Tejo, interior do Alentejo», disse, adiantando que na faixa costeira ocidental a temperatura poderá alcançar os 35 graus.

De acordo com a meteorologista, em alguns locais podem-se verificar valores acima de 40 graus.

No que diz respeito às temperaturas mínimas, Maria João Frada indica que vai subir em grande parte do território, esperando-se noites tropicais com temperaturas na ordem dos 20 graus. «De qualquer forma o cenário de tempo quente parece vir a ser muito provável. Ainda há alguma incerteza nas temperaturas a norte do Cabo Raso. Em princípio poderão ser valores inferiores a 35, mas será mais a faixa costeira do litoral norte e centro», referiu.

Segundo Maria João Frada, as temperaturas, nesta altura, estão acima da média, mas são comuns para esta época do ano. Esta situação deve-se «ao transporte de uma massa de ar que vem do norte África para o interior da Península Ibérica, transportada na circulação de uma depressão», disse.

Maria João Frada adiantou ainda que no domingo, dia em que começa o verão, estão previstas para a generalidade do território temperaturas entre os 31 e 35/36 graus celsius, mas em alguns locais do interior do Vale do Douro, do Vale do Tejo e a parte mais interior do Alentejo podem chegar aos 40 graus.

De acordo com o IPMA, o tempo quente vai agravar o perigo de incêndio rural pelo menos até meio da próxima semana.