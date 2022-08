Se começou agora as férias não desanime, o céu nublado e a quebra das temperaturas não vieram para ficar e as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para uma clara melhoria a partir da próxima quinta-feira.

Numa semana em que muitos portugueses iniciaram o período férias, o bom tempo parece não estar a colaborar. Até quarta-feira, o país vai continuar com o céu muito nublado, em especial no centro e norte do país e na faixa costeira, mas depois vai melhorar.

A previsão foi avançada à CNN Portugal pelo meteorologista do IPMA, Alessandro Marraccini, que adianta que as férias não estão propriamente perdidas.

«A precipitação registada durante a manhã de hoje vai diminuir. Podem cair apenas pequenos pingos», começa por explicar o especialista.

A partir de quinta-feira o mercúrio dos termómetros vai começar a subir. «A partir de quinta-feira tudo vai melhorar radicalmente, com dois dias de aumento significativo das temperaturas», acrescenta Marraccini, revelando que o céu vai estar entre nublado e limpo.

As máximas para quinta-feira devem mesmo chegar aos 35 graus em alguns pontos do país. Já na sexta-feira, pode contar com temperaturas a chegar perto dos 40 graus.

A previsão do IPMA aponta mesmo para a probabilidade da emissão de avisos para o fim de semana devido ao aumento das temperaturas, sobretudo no interior centro e sul de Portugal.

Apesar destas previsões, o meteorologista deixa um aviso: «Cuidado com o vento. As tardes vão ser menos quentes, com vento de norte em toda a costeira ocidental».