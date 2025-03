A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu esta terça-feira um aviso dirigido à população tendo em conta o agravamento das condições meteorológicas no próximo dias, face à aproximação da depressão Martinho, com chuva forte, vento e agitação marítima.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva, «por vezes forte e persistente», pode vir acompanhada de Granizo e trovoada, «em especial nas regiões do litoral centro e Sul».

Também pode contar com «vento forte», com rajadas até 75 quilómetros por hora, na generalidade do território, podendo atingir os 120km/h nas terras altas.

Este quadro meteorológico deverá ser mais gravoso a partir da tarde de quarta-feira e a manhã de quinta-feira. Neste período é expectável «ocorrência de inundações em zonas urbanas» e o «transbordo do leito de alguns rios e ribeiras».

A proteção civil alerta ainda para a possibilidade de «deslizamentos e derrocadas» provocados pela infiltração da água, bem como um «piso rodoviário escorregadio devido à possível formação de lençóis de água».

Alerta também para a «forte agitação marítima», com as autoridades a pedirem «cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros».