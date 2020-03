Vem aí um verão antecipado. As temperaturas vão subir e, em algumas regiões do país, os termómetros vão chegar aos 30 graus.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as máximas para terça-feira vão variar entre os 17 e os 27 graus. Na capital a máxima vai chegar aos 23 graus. As nuvens só vão atingir o Norte do país.

Já na quarta-feira, Santarém, Lisboa e Setúbal vão contar com 27 graus de máxima, Leiria chega aos 29 e os termómetros em Beja vão mesmo alcançar os 30 graus.

Saiba mais na TVI24