O fim de semana vai trazer uma ligeira descida de temperatura em todo o país continental, havendo inclusivamente a possibilidade de chuva fraca no sábado à tarde, nas regiões norte e centro.

As previões são de máximas que vão oscilar entre os 21 e os 25 graus no litoral, podendo chegar aos 32 graus nas regiões do interior.

O norte e o centro, de resto, vão acordar com céu nublado no sábado, que evolui para possibilidade de chuvas fracas durante a tarde.

Já o domingo deve acordar novamente com ceu nublado em todo o país, que se dissipará ao longo da manhã. O sol deve surgir ao final da manhã e as temperaturas devem subir ligeiramente, com máximas entre os 23 e os 28 graus no litoral, e de 33 graus no interior.

Esta decida ligeira da temperatura, de resto, é passageira, com a segunda-feira a trazer o regresso do calor em força e máximas acima dos 40 graus em boa parte de Portugal Continental.