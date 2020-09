Todos os distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, devido a uma depressão, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A partir de hoje, de resto, ocorrerá uma mudança na situação meteorológica com descida gradual de temperatura, que vai prolongar-se até sábado.

De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Vila Real, Viseu, Portalegre e Évora vão estar sob aviso amarelo entre as 12 as 18 horas, Guarda, Bragança e Castelo Branco entre as 12 as 21 horas, Leiria e Santarém entre as 12 e as 15 horas, Lisboa entre as 06 e as 12 horas, Setúbal e Beja entre as 09 e as 15 horas e Faro entre as 09 e as 12 horas.