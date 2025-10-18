Portugal já havia garantido uma medalha, mas na manhã deste sábado ficou a saber que vai ostentar o bronze no pódio feminino do Campeonato Europeu por equipas de ténis de mesa. Em Zadar, na Croácia, a comitiva lusa – quarta do ranking europeu – perdeu frente à bicampeã em título, a Alemanha (3-0).

Perante Sabine Winter (3.ª do ranking europeu), Annett Kaufmann (25.ª) e Nina Mittelham (10.ª), as portuguesas Fu Yu (12.ª), Jieni Shao (9.ª) e Matilde Pinto (83.º) poucas hipóteses tiveram (3-2, 3-1 e 3-1). O duelo mais equilibrado aconteceu logo a abrir, entre Winter e Fu Yu, com a portuguesa de 46 anos a liderar por 1-0 e 2-1. Todavia, a alemã foi implacável e aplicou a reviravolta.

Assim, as germânicas vão disputar a final com Países Baixos ou Roménia, que medem forças a partir das 15 horas deste sábado.

Esta é a quarta medalha consecutiva para Portugal em Campeonatos da Europa, depois de 2019, 2021 e 2023.

De recordar que a Seleção masculina foi eliminada nos “quartos” pela Eslovénia, na sexta-feira. Em todo o caso, garantiu presença no Mundial de Londres.