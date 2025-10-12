Portugal estreou-se este domingo no campeonato Europeu de equipas de ténis de mesa. Na categoria masculina, a seleção nacional superiorizou-se à Grécia. Na seleção feminina, as lusas bateram a Croácia.

João Monteiro disputou dois desafios, tendo vencido Ioannis Sgouropoulos (3-1) com os parciais de 11-6, 11-8, 7-11 e 12-10. No segundo embate saiu derrotado (3-2) perante Panagiotis Gionis, com 11-8, 7-11, 7-11, 11-8 e 8-11.

Tiago Abiodun garantiu uma vitória (3-1) sobre Constantinos Konstantinopoulos, pelos parciais de 11-4, 8-11, 11-8 e 11-6. No outro duelo, João Geraldo venceu Ioannis Sgouropoulos (3-2) nomeadamente por 12-14, 11-8, 6-11, 11-8 e 11-7.

Os lusos bateram, portanto, a Grécia por 3-1 e defrontam a Inglaterra esta segunda-feira.

Na categoria feminina, Portugal venceu a Croácia também por 3-1. Shao Jieni garantiu dois triunfos: primeiro sobre Lilou Massart (3-0) com 11-5, 11-4 e 15-13 e depois diante de Margo Degraef (3-0) com os parciais de 11-2, 11-5 e 11-4.

Fu Yu superiorizou-se a Lilou Massart,, também por 3-0, com os parciais de 11-7, 11-5 e 11-5. Matilde Pinto saiu derrotada (3-1) frente a Julie van Hauwaert, nomeadamente por 12-10, 2-11, 9-11 e 7-11.

Portugal mede forças com a República Checa esta segunda-feira. As duas melhores equipas de cada um dos oito grupos de três seleções avança para os «oitavos».