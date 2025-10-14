Portugal viu confirmado, esta segunda-feira, o apuramento para os oitavos de final do Europeu masculino de ténis de mesa por equipas, terminando no segundo lugar do Grupo D, atrás da Grécia.

Os gregos garantiram o primeiro lugar ao vencer a Inglaterra por 3-1 na última jornada, com a melhor diferença de sets a decidir a liderança no grupo.

No domingo, os portugueses tinham superado a Grécia por 3-1, mas na segunda-feira caíram diante da Inglaterra por 3-2, num encontro marcado pela ausência de Marcos Freitas e de Tiago Apolónia.

A Grécia, seleção com pior ranking no grupo, protagonizou a grande surpresa ao terminar na frente e vai agora defrontar um dos segundos classificados dos restantes grupos, enquanto Portugal, quarto classificado europeu, irá medir forças com um dos vencedores. Os adversários serão definidos por sorteio, depois de apurados todos os resultados em falta.

No feminino, Portugal também assegurou a passagem à próxima fase, ao terminar em primeiro no Grupo D. A equipa lusa venceu a Bélgica no domingo e repetiu o triunfo frente à República Checa na segunda-feira, com ambos os encontros a terminarem em 3-1.

