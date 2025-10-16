As seleções masculina e feminina de ténis de mesa de Portugal apuraram-se esta quinta-feira para os quartos de final do Europeu por equipas, a decorrer em Zadar, na Croácia, e garantiram também a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026, que terá lugar em Londres.

A equipa masculina, atual quarta classificada do ranking europeu, teve de suar para eliminar a Espanha, 20.ª da hierarquia, triunfando por 3-2 num encontro muito equilibrado.

João Geraldo abriu com uma derrota frente a Juan Pérez (1-3), mas Tiago Apolónia e João Monteiro colocaram Portugal na frente com vitórias sobre Daniel Berzosa (3-2) e Miguel Pantoja (3-0). Pérez ainda forçou a «negra» ao bater Apolónia (3-2), mas Geraldo acabou por selar o apuramento, ao vencer Berzosa por 3-1.

Com a presença no Mundial já assegurada, Portugal vai defrontar a Eslovénia (9.ª do ranking europeu) nos quartos de final, agendados para sexta-feira.

Na vertente feminina, o conjunto luso — também quarto da Europa — superou o Luxemburgo (13.º) de forma mais tranquila, vencendo por 3-0. Fu Yu bateu Sarah de Nutte por 3-2, Jieni Shao venceu Tessy Dumont por 3-0 e Júlia Leal confirmou o triunfo ao superar Enisa Sadikovic por 3-2.

A equipa feminina portuguesa mede forças com a Ucrânia (9.ª do ranking) nos quartos de final, também na sexta-feira, em busca de um lugar nas meias-finais.