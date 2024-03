Diogo Chen (Sporting) e Olga Charamko (ADC Ponta do Pargo) sagraram-se, este domingo, campeões nacionais de ténis de mesa, na vertente de singulares.

No Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia, o atleta do Sporting conquistou pela terceira vez este título, após derrotar na final o colega de equipa Tiago Abiodun, por 4-2, com os parciais de 11-9, 6-11, 13-11, 12-14, 11-9 e 11-2.

Quanto à atleta russa de 47 anos, repetiu os triunfos de 2016, 2018 e 2020, depois da vitória por 4-0 sobre Patrícia Santos (Sporting), com os parciais de 11-2, 11-8, 11-3 e 11-6.