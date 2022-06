Um final inglório para um jogo desta dimensão: Sascha Zverev lesionou-se e teve de abandonar o jogo frente a Rafa Nadal, das meias-finais de Roland Garros.

A caminho do tiebreak do segundo set, o pé do alemão prendeu no piso de terra batida e o tornozelo torceu. Zverev caiu imediatamente e não conseguiu esconder que estava com imensas dores.

O tenista de 25 anos ainda foi aos balneários ver se dava para continuar, mas acabou mesmo por desistir do encontro e reapareceu em court já de muletas.

Apesar de estar apenas no segundo set, o cronómetro já marcava mais de três horas no Court Philippe-Chatrier, em Paris.

Na primeira partida, Nadal foi quebrado logo a abrir, esteve muito tempo em desvantagem, mas conseguiu levar a decisão para o tie-break, o qual venceu depois superar quatro pontos de set para Zverev.

O segundo ia novamente para o tie-break, mas foi interrompido pela tal lesão do germânico.

Rafa Nadal apura-se assim para a final de domingo, na qual vai tentar vencer o major francês pela 14.ª vez. Nesse encontro decisivo, terá pela frente o vencedor do desafio entre Marin Cilic e Casper Ruud.