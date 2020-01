A Sérvia é a primeira vencedora da ATP Cup, a nova prova que abre o calendário do circuito profissional de ténis. Na final do torneio, realizado em Sydney, a seleção comandada por Novak Djokovic derrotou a armada espanhola de Rafa Nadal e companhia.



Já depois de Djokovic derrotar Nadal em singulares (6/2 e 7/6), tudo acabou por ser resolvido no duelo de pares. Num dos lados, Djokovic e Viktor Troicki, do outro Feliciano López e Pablo Carreño-Busta. 6/3 e 6/4 para os sérvios.



LEIA TAMBÉM: a zanga de Cuevas com o árbitro (VÍDEO)



Mais importante do que o aspeto desportivo foi a parte solidária. Os tenistas presentes no torneio atribuíram cerca de 650 mil euros para a WWF Austrália, uma ONG que se dedica à proteção da biodiversidade no território aussie.



O país tem sido assolado pelos mais terríveis incêndios de que há memória. Estima-se que mais de 500 milhões de animais já foram afetados pela catástrofe.