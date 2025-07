Jannik Sinner venceu este domingo o espanhol Carlos Alcaraz e conquistou o primeiro título de Wimbledon.

O tenista italiano derrotou o número dois do mundo em quatro sets, com os parciais de 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4. A partida demorou três horas e quatro minutos.

Apesar de um início apagado, o nº1 do ranking da ATP vingou o desaire em Roland Garros e agarrou o troféu do Grand Slam com as duas mãos. Por outro lado, o espanhol começou melhor, mas viu fugir o tricampeonato no torneio britânico.

De referir que Sinner nunca havia conquistado o major inglês e junta agora o troféu aos dois no Open da Austrália (2024 e 2025) e a um Open dos EUA (2024).

Esta foi também a primeira derrota de Alcaraz numa final de um Grand Slam, depois de cinco triunfos até ao momento na carreira.